Uomini e Donne registrazione 22 settembre 2025 | Barbara scaricata addii e nuovi amori

Nel corso della registrazione del 22 settembre 2025 di Uomini e Donne, ampio spazio è stato dedicato alle dinamiche del trono over, sempre più al centro dell’attenzione. La puntata è stata ricca di sviluppi: protagonisti Gemma Galgani, Mario Lenti, Magda, Federico Mastrostefano, Barbara De Santi, Agnese De Pasquale e tanti altri. Ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti dai protagonisti del parterre. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 22 Settembre 2025: Gemma Galgani e Mario Lenti. Gemma Galgani, ancora una volta protagonista della stagione, è uscita nuovamente con Mario Lenti. Tuttavia, come confermato dalle anticipazioni, non si è trattato di un ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 22 settembre 2025: Barbara scaricata, addii e nuovi amori

