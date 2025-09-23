Uomini e Donne oggi | Maria caccia il nuovo tronista!

Nella puntata di Uomini e Donne il trono di Rosario Guglielmi finisce prima di iniziare: accuse, confessioni e l’intervento tagliente di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Chi è davvero Rosario Guglielmi? Il nuovo tronista che ha bruciato tutto. prima ancora di cominciare. Sì, perché il suo trono a Uomini e Donne si è concluso ancor prima di iniziare. In un lampo, l’immagine del ragazzo sincero e genuino è svanita, lasciando spazio a una figura diversa, accusata dal pubblico di inseguire solo la visibilità. Tutto esplode nella puntata speciale. Lucia Ilardo, sua ex fidanzata, lo mette con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne oggi: Maria caccia il nuovo tronista!

Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme” - La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi ... Si legge su fanpage.it

Rosario, il trono di Uomini e Donne finisce prima di cominciare: Lucia lo smaschera in studio e Maria De Filippi lo "caccia" - La messa in onda della puntata di oggi, martedì 23 settembre, ha confermato quanto era ... Scrive msn.com