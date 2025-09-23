Uomini e donne il faccia a faccia | Sarah e Valerio con Ary e l' uscita di scena di Rosario

Molto era stato detto con le anticipazioni delle puntate ma vederlo in video ha il suo effetto. E' arrivato infatti il momento della messa in onda del faccia a faccia tra Sarah e Valerio e di Rosario e Lucia, due delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Dopo i confronti e i vari. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Donne e uomini che con costanza si sono distinti nel lavoro: chi sono le 103 stelle al merito della Regione Lazio https://ift.tt/CDsA4Gl - X Vai su X

"“Guardo sempre Uomini e Donne. Sono appassionato di Trono Over. I tronisti come Gianmarco e Martina, invece, mi annoiano mortalmente. Farei l’opinionista per portare un colpo d’ala intellettuale. È chiaro che io non posso insegnare a Maria De Filippi a fa - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, il faccia a faccia: Sarah e Valerio (con Ary) e l'uscita di scena di Rosario; Gianmarco e Cristina: il faccia a faccia - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea di nuovo faccia a faccia.

Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme” - La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi ... Scrive fanpage.it

Valerio sceglie Ary a Uomini e Donne ma Sarah lo smaschera con una lettera: “L’ho trovata nella borsa” - Nella puntata di Uomini e Donne oggi Valerio si è presentato davanti a Sarah con Ary, la tentatrice conosciuta a Temptation Island con la quale ha deciso ... Come scrive fanpage.it