Uomini e Donne come è finita tra Sara e Valerio di Temptation Island? Spunta Ary e una lettera segreta | Video Witty Tv

Uomini e Donne dedica una puntata speciale a Temptation Island con il ritorno in studio di alcune coppie. Si parte con Sara e Valerio. Cosa è successo tra i due, ma sopratutto come è finita? Sara e Valerio da Temptation Island e poi a Uomini e Donne: cosa è successo?. Maria De Filippi ricostruisce quanto successo tra Sara e Valerio, ma ha qualcosa da comunicare alla ragazza: “ non so cosa è successo quest’anno. Oggi c’era questo incontro di cui vi è stato detto e nel giro di pochissimo Valerio sembra tornato con Ary. Adesso ti entrano anche insieme “. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari sono straniti e increduli, mentre Sara precisa “ me l’aspettavo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, come è finita tra Sara e Valerio di Temptation Island? Spunta Ary e una lettera segreta | Video Witty Tv

