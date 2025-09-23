Uomini e Donne Ciro Solimeno e Martina De Ioannon in crisi? Lui sbotta sui social

Anticipazionitv.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi problemi per Ciro Solimeno e Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne? Questa volta a finire al centro dell’attenzione è stato l’ex corteggiatore, che ha deciso di rispondere senza mezzi termini a un commento social piuttosto scomodo. Il riferimento era chiaro: qualcuno auspicava un ritorno di fiamma tra Martina e il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, oggi di nuovo single dopo la rottura con Cristina Ferrara. Scopriamo cosa ha detto e cosa sta succedendo. Uomini e Donne gossip: il commento che ha fatto esplodere Ciro Solimeno. Sotto una foto di Martina De Ioannon, un utente nostalgico ha scritto che, adesso che Gianmarco Steri è tornato single, sarebbe bello vederli di nuovo insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne ciro solimeno e martina de ioannon in crisi lui sbotta sui social

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon in crisi? Lui sbotta sui social

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, segnalazione shock su Martina e Gianmarco: insieme in un noto locale di Roma; Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri; Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, dalla scelta di Uomini e Donne alla vita fuori dalla tv.

uomini donne ciro solimenoUomini e Donne, Ciro Solimeno esplode contro un fan: “Basta parlare di Martina e Gianmarco” - Ciro Solimeno difende la sua storia con Martina De Ioannon dopo un commento che la voleva di nuovo con Gianmarco Steri. Segnala mondotv24.it

uomini donne ciro solimenoUomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri - Un fan su Instagram fa una commento su Martina De Ioannon con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno perde le staffe. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Ciro Solimeno