Uomini e Donne Ciro Solimeno e Martina De Ioannon in crisi? Lui sbotta sui social
Primi problemi per Ciro Solimeno e Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne? Questa volta a finire al centro dell’attenzione è stato l’ex corteggiatore, che ha deciso di rispondere senza mezzi termini a un commento social piuttosto scomodo. Il riferimento era chiaro: qualcuno auspicava un ritorno di fiamma tra Martina e il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, oggi di nuovo single dopo la rottura con Cristina Ferrara. Scopriamo cosa ha detto e cosa sta succedendo. Uomini e Donne gossip: il commento che ha fatto esplodere Ciro Solimeno. Sotto una foto di Martina De Ioannon, un utente nostalgico ha scritto che, adesso che Gianmarco Steri è tornato single, sarebbe bello vederli di nuovo insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Il viaggio nei sentimenti fa tappa a #UominieDonne Oggi alle 14:45 ci sarà anche Filippo con alcuni dei protagonisti di #TemptationIsland Vi aspettiamo su Canale 5! - X Vai su X
Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, segnalazione shock su Martina e Gianmarco: insieme in un noto locale di Roma; Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri; Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, dalla scelta di Uomini e Donne alla vita fuori dalla tv.
Uomini e Donne, Ciro Solimeno esplode contro un fan: “Basta parlare di Martina e Gianmarco” - Ciro Solimeno difende la sua storia con Martina De Ioannon dopo un commento che la voleva di nuovo con Gianmarco Steri. Segnala mondotv24.it
Uomini e Donne, furia di Ciro Solimeno al commento di un fan che vorrebbe Martina De Ioannon con Gianmarco Steri - Un fan su Instagram fa una commento su Martina De Ioannon con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno perde le staffe. Si legge su msn.com