Sabrina Zago è tornata a Uomini e Donne confermando di aver cambiato lavoro e noi abbiamo scoperto ora di cosa si occupa. Il suo percorso nello studio di Maria De Filippi è stato caratterizzato da frequentazioni turbolente, corteggiamenti interrotti e tante delusioni sentimentali. Dopo le conoscenze fallite con Gabriele, Giuseppe e Guido – che hanno lasciato il programma con altre dame del trono over – ha concluso la scorsa stagione da single. Ora si rimette in gioco nuovamente: ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Uomini e Donne: il nuovo lavoro di Sabrina Zago. Oggi Sabrina Zago ha 57 anni e ha deciso di dare una svolta radicale alla sua vita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Sabrina Zago: nuovo lavoro, età e social