Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 23 settembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 23 settembre 2025 in onda su Canale 5. Il dating show più amato e seguito del piccolo schermo condotto è tornato in tv con tante novità. A cominciare dai nuovi tronisti Cristiana e Flavio, ma anche dalla conoscenza già terminata di Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over con due nuovi corteggiatori per Gemma. La dama dopo la fine dell’ennesima conoscenza è ancora alla ricerca dell’amore. Sarà la volta buona?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (23 settembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

"Uomini e Donne", appuntamenti al buio per i tronisti Flavio e Cristiana #uominiedonne #primapuntata #22settembre - X Vai su X

E' tornato Uomini e Donne, qualche variazione nei colori dello studio per la trasmissione di Maria De Filippi. La state seguendo? #uominiedonne #mariadefilippi #uominiedonneanticipazioni #UED #fblifestyle @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne anticipazioni: Sara Gaudenzi da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista; Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista; Uomini e Donne, una puntata all'insegna di Temptation Island: colpo di scena per Valerio e Ary.

Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Rosario ‘cacciato’ e confronto tra Sarah, Valerio e Ary - Uomini e Donne ecco le anticipazioni della puntata del lunedì 23 settembre: in studio speciale dedicato a Temptation Island. Scrive mondotv24.it

Uomini e donne, anticipazioni riprese del 22/09: Sara, corteggiatrice di Flavio, sul trono - Maria De Filippi ha offerto il trono a una corteggiatrice di Flavio, che ha accettato di prendere il posto di Rosario sulla poltrona rossa ... Secondo it.blastingnews.com