Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre | Federico ' brillo' Sara scippa un corteggiatore a Cristiana

Nella registrazione del 23 settembre, Federico Mastrostefano cambia i piani ma viene messo alla porta da Agnese, Marco si vuole dividere tra Cristiana e Sara, mentre Flavio deve affrontare le critiche di una corteggiatrice. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre, non sono mancati colpi di scena e momenti di forte tensione tra tronisti e corteggiatori con Sara che ha 'scippato' un corteggiatore a Cristiana, come raccontato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Il cavaliere sbronzo Partiamo da Federico Mastrostefano, protagonista di una serata decisamente movimentata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Federico 'brillo', Sara scippa un corteggiatore a Cristiana

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Donne e uomini che con costanza si sono distinti nel lavoro: chi sono le 103 stelle al merito della Regione Lazio https://ift.tt/CDsA4Gl - X Vai su X

“Mi piacciono uomini e donne”. Coming out ufficiale dal volto di Canale 5: “L’amore non ha limiti” . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/mi-piacciono-uomini-e-donne-coming-out-ufficiale-dal-volto-di-canale-5-lamore-non-ha-limiti/ - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice di Flavio; Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Federico 'brillo', Sara scippa un corteggiatore a Cristiana; Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata del 23 settembre.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata martedì 23 settembre: Rosario cacciato/ Confronto tra Valerio e Sarah - Anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre di Uomini e Donne: cosa succederà ... Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Federico 'brillo', Sara scippa un corteggiatore a Cristiana - Nella registrazione del 23 settembre, Federico Mastrostefano cambia i piani ma viene messo alla porta da Agnese, Marco si vuole dividere tra Cristiana e Sara, mentre Flavio deve affrontare le critiche ... Scrive movieplayer.it