Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre | Federico ' brillo' Sara scippa un corteggiatore a Cristiana

Movieplayer.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella registrazione del 23 settembre, Federico Mastrostefano cambia i piani ma viene messo alla porta da Agnese, Marco si vuole dividere tra Cristiana e Sara, mentre Flavio deve affrontare le critiche di una corteggiatrice. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre, non sono mancati colpi di scena e momenti di forte tensione tra tronisti e corteggiatori con Sara che ha 'scippato' un corteggiatore a Cristiana, come raccontato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Il cavaliere sbronzo Partiamo da Federico Mastrostefano, protagonista di una serata decisamente movimentata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre: Federico 'brillo', Sara scippa un corteggiatore a Cristiana

In questa notizia si parla di: uomini - donne

