Uno dei più bravi panificatori romani apre un forno con pizza al taglio in zona Vaticano che la sera diventa wine bar
Il pane fresco tutto il giorno, con l'ultima infornata la sera prima di chiudere. E poi l'aperitivo a partire dalle 18 con tagliere, pizza alla pala e vini naturali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: bravi - panificatori
Insieme a panificatori da 4 generazioni, il prossimo 30 settembre e 1° ottobre ti aspettiamo con un corso unico dedicato ai pani da farcire e ai ripieni creativi, guidato da Massimiliano Malafronte (@malafrontegragnano) insieme a Emanuele Cuomo (@manufoo - facebook.com Vai su Facebook