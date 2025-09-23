Dopo la prestazione contro il Verona, in vista del mercato di gennaio diventa sempre più necessario un rinforzo a centrocampo Al netto dei clamorosi errori arbitrali di Rapuano, Verona-Juventus ha lasciato strascichi nell’opinione pubblica. Le mancanze del mercato estivo cominciano a farsi notare, nonostante siano state giocate solo cinque partite ufficiali valide per la stagione in corso tra Serie A e Champions League. Sergej Milinkovic-Savic (LaPresse) – Calciomercato.it In particolare, sulla linea mediana appare chiara la necessità di rinforzare il reparto con un giocatore che abbia caratteristiche diverse rispetto a quelle di capitan Manuel Locatelli e Khephren Thuram. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Uno come lui, ma non Milinkovic-Savic per la Juve”: la bocciatura per gennaio è servita