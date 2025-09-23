Universitari in rettorato a Bologna | Palestina libera

I collettivi hanno chiesto all'Università di interrompere tutti i rapporti con Israele: "O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici dell’oppressore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Universitari in rettorato a Bologna: "Palestina libera"

In questa notizia si parla di: universitari - rettorato

Settimana Custodia, gli universitari in campo per "ripulire" di San Pietro, parcheggio via Pascoli e giardini Rettorato

Unibo e la decisione su Israele: cosa chiedono gli universitari in presidio in rettorato

? L’Aula Magna del Rettorato ha ospitato una Special Edition del workshop “Nuovi spiragli di innovazione nel Motorsport”, un evento promosso dal team @strettoincarenaunime . Un’opportunità unica per stimolare il dialogo tra mondo universitario, imprese - facebook.com Vai su Facebook

Unibo e la decisione su Israele: cosa chiedono gli universitari in presidio in rettorato; Universitari in rettorato a Bologna: Palestina libera; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre.

I 30mila di Bologna in piazza per Gaza. "E' ora di dire basta" - "Chiediamo risposte al governo e diciamo basta al genocidio" ... Riporta rainews.it

Corteo per Gaza e Palestina a Bologna: «Siamo 50mila». Bloccate autostrada A14 e tangenziale: «Idranti e lacrimogeni per allontanare i manifestanti» - Il corteo ha invaso l'autostrada A14 e la tangenziale bloccando il traffico: tafferugli tra mani ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it