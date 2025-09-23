Università Vanvitelli e Fondazione Banco Napoli l’eredità culturale al centro del meeting dei dottorandi

S’intitola Tracce, riflessi e segni: dinamiche della trasmissione il primo meeting dottorale internazionale organizzato a Napoli dai dottorandi e dalle dottorande in Storia e Trasmissione delle Eredità Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Gli incontri sono in programma il 24 settembre nella sala freschi di Sant’Andrea delle Dame, il 25 e il 26 settembre a Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli. Lo scopo delle giornate di studio organizzate all’interno del progetto Orizzonti e Memorie, è quello di promuovere il confronto sul tema della trasmissione delle eredità culturali nelle discipline umanistiche, creando uno spazio di dialogo stabile e destinato a crescere nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it