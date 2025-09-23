Università pubblicato il bando per contributi affitto per gli studenti fuorisede

L’Università di Parma ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi affitto agli studenti e alle studentesse fuorisede regolarmente iscrittie all’anno accademico 202425, per le spese di locazione sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 15 settembre 2025.Per questo intervento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

