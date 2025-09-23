Un’italiana per le ferrovie tedesche | Nuova era | basta ritardi e caos

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Ottavia Firmani Italiana, manager, ma con patentino da macchinista e camionista, unica donna a ricoprire questo ruolo in oltre 200 anni di storia. Nata e cresciuta a Bolzano, ma con studi e gavetta internazionale: prima la laurea a Vienna, poi il lavoro in UK, poi a Milano, poi di nuovo a Vienna e ora la sfida a Berlino. Una sfida contro il tempo, visto che il suo obiettivo sarà letteralmente fare in modo che i treni tedeschi arrivino in orario. Si chiama Evelyn Palla (in foto), la manager italiana ora al comando della Deutsche Bahn, il colosso ferroviario tedesco ormai sull’orlo della crisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

un8217italiana per le ferrovie tedesche nuova era basta ritardi e caos

© Quotidiano.net - Un’italiana per le ferrovie tedesche: "Nuova era: basta ritardi e caos"

In questa notizia si parla di: italiana - ferrovie

Via italiana al riarmo: nelle spese militari anche porti, cantieri, ferrovie e strade

Deutsche Bahn, l’italiana Evelyin Palla dirigerà le ferrovie tedesche afflitte dai ritardi. È la prima donna in 200 anni

Evelyn Palla: chi è la donna italiana nominata capo delle ferrovie tedesche

un8217italiana ferrovie tedesche nuovaUn’italiana per le ferrovie tedesche: "Nuova era: basta ritardi e caos" - di Ottavia Firmani Italiana, manager, ma con patentino da macchinista e camionista, unica donna a ricoprire questo ruolo in oltre ... Secondo quotidiano.net

un8217italiana ferrovie tedesche nuovaA una manager italiana il compito di risanare le ferrovie tedesche - Evelyn Palla, nata a Bolzano, è stata designata dal ministro dei Trasporti come nuova guida del gruppo Deutsche Bahn, che lotta contro ritardi e debiti ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Un8217italiana Ferrovie Tedesche Nuova