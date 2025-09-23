Un’italiana per le ferrovie tedesche | Nuova era | basta ritardi e caos

di Ottavia Firmani Italiana, manager, ma con patentino da macchinista e camionista, unica donna a ricoprire questo ruolo in oltre 200 anni di storia. Nata e cresciuta a Bolzano, ma con studi e gavetta internazionale: prima la laurea a Vienna, poi il lavoro in UK, poi a Milano, poi di nuovo a Vienna e ora la sfida a Berlino. Una sfida contro il tempo, visto che il suo obiettivo sarà letteralmente fare in modo che i treni tedeschi arrivino in orario. Si chiama Evelyn Palla (in foto), la manager italiana ora al comando della Deutsche Bahn, il colosso ferroviario tedesco ormai sull’orlo della crisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un’italiana per le ferrovie tedesche: "Nuova era: basta ritardi e caos"

