L’idea è partita dalle studentesse e dagli studenti, loro l’hanno promossa e concretizzata. Lo scopo creare un evento in cui il divertimento, l’integrazione e lo spirito di squadra siano una cosa sola: partirà oggi, a San Miniato, la prima edizione della Unisi Cup, il torneo di calcio dell’Ateneo senese. A sfidarsi tre squadre, in rappresentanza delle macroaree disciplinari Medicina e Scienze biomediche, Giurisprudenza, Economia e Lettere, Ingegneria e Scienze. La formula prevede un triangolare di andata e ritorno, le prime due classificate accederanno alla finalissima di sabato 4 ottobre. In ‘calendario’ anche una partita di calcio femminile, 5 contro 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unisi Cup, torneo di calcio. Tre squadre in campo