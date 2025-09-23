Unisannio la notte dei ricercatori | Chi ricerca cambia

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Dalle ore 19, Piazza Roma si trasformerà in una vera e propria Cittadella della Ricerca, dove l’Università degli Studi del Sannio presenterà i suoi progetti, attività e risultati, coinvolgendo non solo studenti e studentesse, ma anche l’intera cittadinanza. L’evento offrirà un ricco programma di attività laboratoriali, sperimentazioni, percorsi multisensoriali e visite guidate, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo cruciale che la ricerca svolge nello sviluppo e nel progresso della società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

unisannio la notte dei ricercatori chi ricerca cambia

© Anteprima24.it - Unisannio, la notte dei ricercatori: “Chi ricerca, cambia”

In questa notizia si parla di: unisannio - notte

Unisannio: venerdì c'è la notte dei ricercatori; Benevento capitale dell'innovazione; Acceleratori di particelle: 80 ricercatori da tutto il mondo per il Workshop di Unisannio.

unisannio notte ricercatori ricerca''Chi Ricerca, Cambia'': venerdì 26 settembre la Notte dei Ricercatori UniSannio Eventi - Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Riporta msn.com

Venerdì sera Benevento ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori: piazza Roma diventerà Cittadella della Ricerca - Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Lo riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Unisannio Notte Ricercatori Ricerca