Unisannio la notte dei ricercatori | Chi ricerca cambia
Tempo di lettura: 3 minuti Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Dalle ore 19, Piazza Roma si trasformerà in una vera e propria Cittadella della Ricerca, dove l’Università degli Studi del Sannio presenterà i suoi progetti, attività e risultati, coinvolgendo non solo studenti e studentesse, ma anche l’intera cittadinanza. L’evento offrirà un ricco programma di attività laboratoriali, sperimentazioni, percorsi multisensoriali e visite guidate, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo cruciale che la ricerca svolge nello sviluppo e nel progresso della società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: unisannio - notte
UNISANNIO conquista di nuovo la Smart City University Challenge! Dal 17 al 19 settembre a Gaeta, nell’ambito della conferenza I-CiTies 2025, il team composto da Mario Borruso, Gerardo De Luisi e Mattia Marino, studenti del corso di laurea magistrale in I - facebook.com Vai su Facebook
Unisannio: venerdì c'è la notte dei ricercatori; Benevento capitale dell'innovazione; Acceleratori di particelle: 80 ricercatori da tutto il mondo per il Workshop di Unisannio.
''Chi Ricerca, Cambia'': venerdì 26 settembre la Notte dei Ricercatori UniSannio Eventi - Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Riporta msn.com
Venerdì sera Benevento ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori: piazza Roma diventerà Cittadella della Ricerca - Venerdì 26 settembre 2025, Benevento ospiterà nuovamente la Notte Europea dei Ricercatori, un evento dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca. Lo riporta ntr24.tv