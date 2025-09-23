Unisannio approvata la mozione sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Il documento era stato anticipato alla comunità accademica e presentato nel corso di un’assemblea aperta all’ Università del Sannio lo scorso 17 settembre. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e di partecipazione sentita, con numerose attestazioni di solidarietà al popolo palestinese, in vista della dichiarazione del Senato. “ È nostro dovere sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità universitaria, senza distogliere lo sguardo da quanto sta accadendo a Gaza – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora –. L’università è il luogo del pensiero critico e del dialogo, e non può restare indifferente di fronte a tragedie che mettono in discussione la dignità e i diritti fondamentali delle persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

unisannio approvata la mozione sulla crisi umanitaria nella striscia di gaza

© Anteprima24.it - Unisannio, approvata la mozione sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza

In questa notizia si parla di: unisannio - approvata

Unisannio, il Senato accademico approva all'unanimità mozione sulla gravissima crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Verdi Ue, 'mozione sfiducia? Crisi istituzionale non aiuterà' - "Ci troviamo in una situazione geopolitica in cui sappiamo che non solo la Russia, ma anche altri attori sulla scena internazionale vogliono destabilizzare l'Unione Europea. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Unisannio Approvata Mozione Crisi