unisannio approvata la mozione sulla crisi umanitaria nella striscia di gaza

Tempo di lettura: 3 minuti Il documento era stato anticipato alla comunità accademica e presentato nel corso di un’assemblea aperta all’ Università del Sannio lo scorso 17 settembre. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e di partecipazione sentita, con numerose attestazioni di solidarietà al popolo palestinese, in vista della dichiarazione del Senato. “ È nostro dovere sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità universitaria, senza distogliere lo sguardo da quanto sta accadendo a Gaza – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora –. L’università è il luogo del pensiero critico e del dialogo, e non può restare indifferente di fronte a tragedie che mettono in discussione la dignità e i diritti fondamentali delle persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

