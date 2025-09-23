Unioncamere Campania presenta la terza edizione del Libro Bianco sulle Infrastrutture
Tempo di lettura: 3 minuti Unioncamere Campania, nell’ambito del Programma nazionale Infrastrutture finanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere Italiana e con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti, ha presentato la terza edizione del Libro Bianco sulle Infrastrutture nella sede della Camera di Commercio di Caserta, alla presenza del presidente di UnionCamere Campania e della Camera locale, Tommaso De Simone. Il direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili ha illustrato la relazione durante il meeting. Il documento è il risultato di un percorso di ascolto e confronto con associazioni di categoria, imprese e gestori dei principali nodi di trasporto e offre un quadro aggiornato delle priorità infrastrutturali della regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
