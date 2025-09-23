UNICEF Sudan | almeno 11 bambini uccisi in un attacco ad una moschea nello stato del Nord Darfur

Strage di bambini e attacchi agli aiuti umanitari ad Al Fasher: l’UNICEF chiede la fine della violenza e un’indagine immediata sui crimini di guerra.. 22 Settembre 2025 – “ L’attacco con droni a una moschea al campo per sfollati interni di Abu Shouk ad Al Fasher, nel Nord Darfur, durante la preghiera del Fajr tre giorni fa è scioccante e inaccettabile. Secondo le prime notizie almeno 11 bambini, fra i 6 e i 15 anni, sono stati uccisi nell’attacco che ha colpito non solo la moschea, ma anche le case adiacenti. Molti altri bambini sono stati feriti. Per oltre 500 giorni, i bambini di Al Fasher hanno subito un assedio incessante da parte delle Forze di Supporto Rapido. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it