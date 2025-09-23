UNICEF Sudan | almeno 11 bambini uccisi in un attacco ad una moschea nello stato del Nord Darfur
Strage di bambini e attacchi agli aiuti umanitari ad Al Fasher: l’UNICEF chiede la fine della violenza e un’indagine immediata sui crimini di guerra.. 22 Settembre 2025 – “ L’attacco con droni a una moschea al campo per sfollati interni di Abu Shouk ad Al Fasher, nel Nord Darfur, durante la preghiera del Fajr tre giorni fa è scioccante e inaccettabile. Secondo le prime notizie almeno 11 bambini, fra i 6 e i 15 anni, sono stati uccisi nell’attacco che ha colpito non solo la moschea, ma anche le case adiacenti. Molti altri bambini sono stati feriti. Per oltre 500 giorni, i bambini di Al Fasher hanno subito un assedio incessante da parte delle Forze di Supporto Rapido. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: unicef - sudan
UNICEF/SUDAN: oltre 640.000 bambini sotto i 5 anni a rischio per la diffusione del colera
Sudan, Sheldon Yett (UNICEF): “Una catastrofe imminente, bambini allo stremo. Il mondo non può distogliere lo sguardo”
Sudan, UNICEF porta aiuti a 120.000 persone nel Kordofan meridionale dopo nove mesi di assedio
Sudan, Unicef: nella città assediata di El Fasher 130.000 bambini in condizioni disperate La città sudanese di El Fasher è sotto assedio da oltre 500 giorni, con civili intrappolati senza aiuti. I bambini subiscono uccisioni, fame e mancanza di cure, mentre ospe - facebook.com Vai su Facebook
In #Sudan è in corso una catastrofe sanitaria dimenticata. +91.000 casi di colera, 2.300 morti. 70% degli ospedali fuori servizio. 3,2 milioni di bambini malnutriti, 770 mila rischiano la vita. Servono fondi, cure e acqua pulita. - X Vai su X
Esplosione in impianto rifiuti a Marcianise: morti Antonio, Ciro e Pasquale; Sudan: 16 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria quest’anno; La Colombia torna agli anni bui: narcotraffico e bombe.
Sudan: Unicef, almeno 11 bambini uccisi in un attacco ad una moschea nello stato del Nord Darfur - “L’attacco con droni a una moschea al campo per sfollati interni di Abu Shouk ad Al Fasher, nel Nord Darfur, durante la preghiera del Fajr tre giorni fa è scioccante e inaccettabile. agensir.it scrive
Sudan: Unicef, almeno 35 bambini uccisi in attacchi nelle comunità del Kordofan Settentrionale - “Secondo le notizie, più di 450 civili, tra cui almeno 24 bambini, 11 bambine e due donne in gravidanza, sono stati uccisi in orribili attacchi nelle comunità intorno alla città di Bara, compresi i ... Come scrive agensir.it