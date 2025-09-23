Unibo e la decisione su Israele | cosa chiedono gli universitari in presidio in rettorato

Bologna, 23 settembre 2025 - "Fuori Israele dall'Università. Palestina libera". Così, con striscioni, megafoni e una imbarcazione della Global Sumud Flotilla, riprodotta in miniatura e in cartone, gli universitari hanno 'presidiato' il rettorato, spingendosi in protesta fino all'interno del rettorato. Al civico 33, una delegazione di studenti, con i collettivi Cambiare Rotta e il sostegno dei Giovani Palestinesi e Prometeo, è in attesa dell'esito della riunione del Senato accademico, attualmente in corso. L'Alma Mater, infatti, dovrà discutere della mozione avanzata e promossa dal Consiglio degli studenti, in cui si chiede l'interruzione immediata, da parte dell'ateneo, dei rapporti accademici e con le aziende israeliane.

