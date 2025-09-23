Under 17 punita al fotofinish dal Modena

Stop in extremis per l’ Under 17 della Reggiana. La formazione di mister Bertacchi (foto) colleziona la seconda sconfitta in tre gare cadendo 1-0 in casa col Modena: a decidere il derby, giocato al "Meloni" di Novellara, è stato all’89’ Obasuyl, che relega i granata al terzultimo posto, davanti a Pisa e Cesena ancora ferme al palo. Reggiana: Denti, Simoni, Rozzi (24’ st Nicolini), Dotti (1’ st Menagazzo), Genova, Magnanini, Bertolini (38’ st Kapllani), Puccio (38’ st Mosca), Eulisi (9’ st Lombardo), Domini, Farioli (24’ st Cavazzi). Non c’è gloria neanche per le due formazioni del vivaio impegnate a Vinovo contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

