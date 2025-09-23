Un’azienda cinese registra il marchio Giorgia Meloni | il brand venderà scarpe e abbigliamento

Giorgia Meloni diventa un brand: il nome della presidente del Consiglio, infatti, è stato registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino: è quanto rivela l’Adkronos, secondo cui l’iter, iniziato diversi mesi fa, si sarebbe concluso con esito “positivo” nel mese di settembre. A registrare il marchio è stata l’azienda Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei, nella provincia del Fujian. Il brand, a quanto pare, sarà usato nel campo dell’abbigliamento con utilizzo previsto, come sottolinea l’agenzia di stampa, per “scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un’azienda cinese registra il marchio “Giorgia Meloni”: il brand venderà scarpe e abbigliamento

In questa notizia si parla di: azienda - cinese

Sigaretta elettronica esplode, 25enne di Rimini finisce in ospedale: ustioni e 50 punti di sutura, denunciata l’azienda cinese

Dopo i Labubu arrivano i Wakuku. L’azienda cinese Miniso spera di sbaragliare Pop Mart e lancia la variante economica dei pupazzetti da collezione

Huawei Watch GT 6, il super orologio Ultimate 2 e gli altri nuovi prodotti dell'azienda cinese

Il nuovo robot lavavetri dell’azienda cinese introduce la tecnologia TruEdge e promette di ridefinire la pulizia automatica - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo robot lavavetri dell’azienda cinese introduce la tecnologia TruEdge e promette di ridefinire la pulizia automatica - X Vai su X

Un’azienda cinese registra il marchio “Giorgia Meloni”: il brand venderà scarpe e abbigliamento - Giorgia Meloni diventa un brand: il nome della presidente del Consiglio, infatti, è stato registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino: è quanto rivela l’Adkronos, secondo cui l’iter, iniz ... Scrive tpi.it

L’Antitrust francese ha multato il marchio d’abbigliamento cinese Shein per 40 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli - L’autorità antitrust francese ha multato per 40 milioni di euro il marchio di abbigliamento economico e di scarsa qualità cinese Shein, per pratiche commerciali ingannevoli. Secondo ilpost.it