Una vita in prigione per dare supporto ai detenuti | è stato scarcerato il cane Bailey in Irlanda del Nord

Il caso di un Cocker privo di alcuna formazione e costretto a fare assistenza emotiva anche a detenuti che stanno scontando la pena per maltrattamento e uccisione di animali ha coinvolto l'opinione pubblica nel Regno Unito. Dopo mesi di battaglie a colpi di hashtag e l'attenzione dei media, Bailey è ora libero e cerca una famiglia per essere adottato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gabriel Garko: “Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione”

'Sono pronto a sacrificare la vita sentimentale per la carriera'. L'ho fatto e lo rifarei, ma era una prigione. Dalla carriera al coming out, Gabriel Garko racconta aspetti molto privati della sua vita.

