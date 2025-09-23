Una vita in prigione per dare supporto ai detenuti | è stato scarcerato il cane Bailey in Irlanda del Nord

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di un Cocker privo di alcuna formazione e costretto a fare assistenza emotiva anche a detenuti che stanno scontando la pena per maltrattamento e uccisione di animali ha coinvolto l'opinione pubblica nel Regno Unito. Dopo mesi di battaglie a colpi di hashtag e l'attenzione dei media, Bailey è ora libero e cerca una famiglia per essere adottato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vita - prigione

Gabriel Garko: “Decisi di sacrificare la vita privata per il lavoro, lo rifarei ma era una prigione”

Carcere, quando la cultura diventa un laboratorio di speranza e futuro; Carceri, è tempo di agire. E affermare l’impronunciabile: indulto e amnistia; Carceri: mercoledì la Uil in visita a Marassi.

Cerca Video su questo argomento: Vita Prigione Dare Supporto