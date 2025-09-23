Una visita guidata nel grande depuratore per scoprire come vengono ripulite le acque

23 set 2025

Sabato 27 settembre il depuratore di San Rocco di Monza, tra i più grandi impianti della Lombardia, aprirà al grande pubblico. L’iniziativa è stata pensata da BrianzAcque in occasione del secondo weekend di Ville aperte 2025.Di cosa si trattaLa visita consentirà di scoprire da vicino il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

