Una storia da brividi a due passi da Fontana di Trevi | la chiesa che conserva 22 cuori dei papi

Ma lo sapevate che a Roma, a pochi passi dalla celebre Fontana di Trevi si nasconde un luogo che non tutti i turisti conoscono, e che custodisce un segreto inquietante: tra le sue mura sono conservati i cuori di ventidue papi. Si tratta ovviamente di una chiesa che si fa depositaria di una tradizione antica, sospesa tra fede e mistero, che ancora oggi la rende uno degli angoli più enigmatici (e anche un po’ inquietanti) del centro di Roma. Ma perché mai custodisce i cuori dei papi di un tempo? Leggi anche: — Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono La chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio a Roma: il mistero dei 22 cuori dei papi. 🔗 Leggi su Funweek.it

