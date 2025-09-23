Una serata paranormale a castello tra misteri antiche leggende e visite a lume di candela

Al Castello di Montefiore Conca torna l'appuntamento con il paranormale con La Rocca degli eterni amanti. Sabato 27 settembre alle ore 21:00 le antiche mura della struttura accoglieranno i partecipanti per un’esperienza notturna fuori dal comune, dove il confine tra realtà e leggenda si fa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: serata - paranormale

Una serata "paranormale" a castello con gli amanti Costanza e Ormanno

Una serata "paranormale" a castello tra misteri, antiche leggende e visite a lume di candela

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL MISTERO! Sabato 27 settembre alle 21 torna LA ROCCA DEGLI ETERNI AMANTI, serata dedicata al mondo del paranormale. La Rocca di Montefiore Conca diventa teatro di un evento che fonde suggestione, storia e m - facebook.com Vai su Facebook

Una serata paranormale a castello tra misteri, antiche leggende e visite a lume di candela; Halloween con i fantasmi. Serata speciale al Castello di Sorci fra cinema e misteri; Indagini sul paranormale al Castello di San Pelagio: quando la storia incontra il mistero.

Una serata "paranormale" a castello tra misteri, antiche leggende e visite a lume di candela - Al Castello di Montefiore Conca torna l'appuntamento con il paranormale con La Rocca degli eterni amanti. Segnala riminitoday.it

Notte dei misteri tre indagini paranormali sabato in castello - Il castello dal Verme di Zavattarello è pronto a ospitare la “Notte dei misteri”, evento che sta diventando una consuetudine e che richiama sempre un numero consistente di appassionati e curiosi. laprovinciapavese.gelocal.it scrive