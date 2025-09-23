Una realtà che segue 2mila pazienti al giorno | Synlab compie 50 anni a Padova

Padovaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Synlab, leader a livello europeo nella fornitura di servizi di diagnostica di laboratorio e presente in Italia con una vasta rete di punti prelievo e centri polidiagnostici, celebra i 50 anni di presenza a Padova.L’azienda, tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia, conta oltre quaranta strutture, di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: realt - segue

Cerca Video su questo argomento: Realt224 Segue 2mila Pazienti