Una nuova città aperta al futuro | lo spazio urbano all' asta ad Ancona

Uno spazio urbano con ottime opportunità di sviluppo, a due passi dal centro di Ancona, per creare un quartiere in cui far nascere una nuova idea di città, più verde, sostenibile e a misura d’uomo.Cardeto DistrictCardeto District è lo spazio urbano, venduto all’asta come lotto unico, sito tra il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

