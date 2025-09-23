Una medaglia per Don Benzi prete di strada
Ho sentito dire che Bologna a breve terrà una celebrazione di don Oreste Benzi che in tanti consideriamo un grande religioso per la sua devozione, ma anche per la sua opera sociale nei confronti dei più deboli. Ha fatto veramente tanto e credo sia necessario un grande ricordo che deve essere mantenuto nel tempo. Don Oreste merita una medaglia, cerchiamo di confezionarla tenendo viva la memoria della sua opera. Massimo Fabbri La lettera di Beppe Boni Don Oreste Benzi era originario di Rimini e possedeva la grinta romagnola, la capacità di non mollare mai e di saper sempre raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Don Oreste Benzi. “Dove noi, anche loro”: cento anni di rivoluzione gentile - Non è polvere d’archivio quella sollevata dal centenario di don Oreste Benzi, ma fiamma viva che illumina ancora oggi le strade, si ferma accanto a chi non ha casa, spalanca la porta di una famiglia. Scrive agensir.it
Don Oreste Benzi, il rivoluzionario della carità - Economisti, esperti, teologhe e vescovi sono intervenuti a Rimini alla tre giorni di iniziative per il centenario della nascita del fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Lo riporta famigliacristiana.it