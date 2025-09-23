Una flotta di droni entro il 2035 il piano di Berlino per dominare i mari

Una flotta di navidroni di grosso tonnellaggio per condurre missioni ad alto rischio e per tagliare sui tempi di addestramento, questa è la ricetta di Berlino per tornare sui mari. Secondo il documento strategico Kurs Marine, la Germania prevede l’acquisizione di tre Large remote missile vessels (Lrmv) entro il 2035. Secondo il documento, queste navi andranno a integrare le future fregate F127 e le corvette già in servizio. Il progetto si inserisce a sua volta in un percorso più ampio intrapreso dalla Marina tedesca e che prevede già la dotazione di 18 Future combat surface systems (Fcss) e di almeno 12 Large unmanned underwater vehicles (Luuv). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una flotta di droni entro il 2035, il piano di Berlino per dominare i mari

In questa notizia si parla di: flotta - droni

Una flotta di droni Saipem sorveglia cantiere Av Brescia-Verona

Flotta di droni marittimi contro Pechino: il piano Usa per schermare le forze cinesi

Zapad 2025, la Flotta sul Baltico si esercita contro i droni navali. Volo di 4 ore dei super bombardieri russi sul Mare di Barnes

(ANSA) - MADRID, 22 SET - La Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza, ha segnalato di avere avvistato "più droni, la cui origine non è stata ancora identificata, vicino alla flotta e che la seguono". Lo ha segnalato in un messaggio postato sul suo canale T - facebook.com Vai su Facebook

+++DRONI SULLA FLOTILLA+++ CS ufficiale: "3 droni di origine sconosciuta sono stati avvistati vicino e a seguire la flotta. Questo ha sollevato preoccupazioni, ma i team stanno monitorando la situazione in sicurezza e documentando tutto". #globalsumudfloti - X Vai su X

La quarta fregata FDI del Gruppo Navale della Marina Ellenica sarà pesantemente armata; Dalla cybersecurity ai droni autonomi come l'AI sta rivoluzionando la difesa globale -; Il Cremlino a Trump: È un conflitto esistenziale. Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky al G7 - Zelensky: La scorsa notte, lanciati oltre 400 droni e 40 missili nell'attacco russo.

F35 in Estonia contro i caccia russi, l'aereo spia per i droni in Polonia: i jet italiani ai confini Nato, primo ostacolo per Putin - Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. Da ilmessaggero.it

Zapad 2025, la Flotta sul Baltico si esercita contro i droni navali. Volo di 4 ore dei super bombardieri russi sul Mare di Barnes - Ai test russi e bielorussi di combattimento assistono osservatori di 23 Paesi, anche 3 Nato: Usa, Turchia e Ungheria ... Riporta msn.com