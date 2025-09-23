Una dopo l’altra i tanti enti benefici di cui Sarah Ferguson era patrona hanno comunicato alla duchessa di York che la sua presenza non è più gradita

È bastata un’email inviata nell’aprile 2011 a distruggere il lavoro filantropico di una vita, fiore all’occhiello di Sarah Ferguson. In questi giorni, quegli enti benefici che, nel corso delle decadi, l’avevano vista febbrilmente impegnata nel ruolo di patrona o ambasciatrice, sia che si trattasse di problemi dell’infanzia o della raccolta di fondi per la ricerca sul cancro e altre malattie, stanno annunciando uno dopo l’altro la fine dell’associazione con la controversa duchessa di York. Tutta colpa di Jeffrey Epstein e di un’amicizia che, dopo aver portato alla rovina l’ex Andrea, ora ha diretto la scure su di lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

