Una denuncia sociale I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mazalora hanno svelato il bozzetto del carro 2026 in piazza ma questa domenica, a una settimana dalla serata ufficiale di presentazione dove avevano annunciato il loro voler essere fuori dal coro, evidenziando anche alcune criticità legate ad aspetti del Carnevale gestite da Comune e da Fondazione Teatro. Hanno dunque scelto per l’edizione 2026 un carro che già dal titolo " Sparateci ancora " è una denuncia sociale e ambientale. "Siamo animali maestosi e innocenti – spiegano i Mazalora il soggetto in questione – Viviamo liberi, fieri e inconsapevoli del mirino puntato su di noi. Occhi avidi ci osservano, mani senza scrupoli si allungano per il loro tornaconto, per la loro sete di potere, pronti a tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una denuncia sociale i mazalora svelano il bozzetto di carnevale

© Ilrestodelcarlino.it - "Una denuncia sociale". I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale

In questa notizia si parla di: denuncia - sociale

"Casino Totale": Il crepuscolo marsigliese di Izzo tra noir, malinconia e denuncia sociale

Abusivismo e degrado sociale: la denuncia di Claudia Pecoraro (M5S)

Umbria, il sistema carcerario è una "discarica sociale". La denuncia choc del procuratore Sottani

Una denuncia sociale. I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale.

denuncia sociale mazalora svelano"Una denuncia sociale". I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale - I Mazalora hanno svelato il bozzetto del carro 2026 in piazza ma questa domenica, a una settimana dalla serata ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Sociale Mazalora Svelano