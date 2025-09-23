Una denuncia sociale. I Mazalora svelano il bozzetto di Carnevale.

I Mazalora hanno svelato il bozzetto del carro 2026 in piazza ma questa domenica, a una settimana dalla serata ufficiale di presentazione dove avevano annunciato il loro voler essere fuori dal coro, evidenziando anche alcune criticità legate ad aspetti del Carnevale gestite da Comune e da Fondazione Teatro. Hanno dunque scelto per l’edizione 2026 un carro che già dal titolo " Sparateci ancora " è una denuncia sociale e ambientale. "Siamo animali maestosi e innocenti – spiegano i Mazalora il soggetto in questione – Viviamo liberi, fieri e inconsapevoli del mirino puntato su di noi. Occhi avidi ci osservano, mani senza scrupoli si allungano per il loro tornaconto, per la loro sete di potere, pronti a tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

