A nche settembre sta quasi per finire, ma ottobre non sarà meno generoso di appuntamenti celesti. Non capita spesso, infatti, di poter osservare una cometa. Ma ancora più difficile, è che capiti di vederne due, nello stesso mese. Tuttavia, è quello che succederà proprio a breve, quando il cielo sopra l’Italia ospiterà sia la C2025 R2 (SWAN) che la C2025 A6 (Lemmon), due comete molto diverse tra loro, ma entrambe pronte a lasciare il segno. La rara cometa verde “apparirà” dopo 50mila anni: come e dove vederla X C2025 R2 (SWAN), la cometa che illuminerò il cielo d’autunno. Partendo in ordine cronologico, la prima a passare sarà, tra il 12 e il 19 ottobre, la cometa C2025 R2 (SWAN). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una cometa che non tornerà mai più e l’altra che riappare ogni mille anni: ma a ottobre entrambe saranno visibili dall’Italia. Un’occasione unica per vedere a occhio nudo, qualcosa che non si ripeterà