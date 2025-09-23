Una cinquantina di chiamate al 115 allagamenti nel Miranese Mira Noale e Salzano

Una cinquantina di chiamate al 115, allagamenti nel Miranese, a Mira, Noale e Salzano. Dopo le 20 di martedì il maltempo è aumentato e i comuni hanno attivato i centri operativi per gestire le criticità. A Spinea in un'auto bloccata nel sottopasso pieno d'acqua un uomo è stato soccorso e messo in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Una cinquantina di chiamate al 115, allagamenti nel Miranese, Mira, Noale e Salzano; Allagamenti ad Asiago e Gallio, frana a Schio. Nel bellunese problemi a Sovramonte e Lamon; Nubifragio sulla provincia, danni e allagamenti in Valdarda e Valtidone.