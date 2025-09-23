Una battaglia dopo l' altra intervista a Leonardo DiCaprio | Oggi veniamo costantemente manipolati
L'attore - insieme a Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Teyana Taylor e Regina Hall - spiega perché il film di Paul Thomas Anderson sia un monito per l'America (e il mondo intero). In sala dal 25 settembre. Un elemento che accomuna i grandi artisti è quello di saper anticipare gli eventi. Paul Thomas Anderson l'ha sicuramente fatto con il suo nuovo film, Una battaglia dopo l'altra, liberamente tratto dal romanzo Vineland di Thomas Pynchon, nelle sale italiane dal 25 settembre. Per il regista e sceneggiatore è, dopo Vizio di forma, la seconda volta alle prese con un'opera dello scrittore. Anderson ha fatto sua quella storia, cambiando ambientazione temporale e congiunzione politica ed economica (il libro è ambientato nella California del 1984, anno della rielezione del Presidente Ronald Reagan, e, attraverso dei flashback, racconta la gioventù da ribelli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
