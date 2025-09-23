Bazr, la prima piattaforma di live commerce europea, ha ufficialmente siglato una collaborazione con la Lega Serie A, presentata lo scorso luglio agli eventi di lancio, con Alessandro Del Piero come ospite d'eccezione. L'accordo punta a integrare calcio, intrattenimento e shopping attraverso l'approccio innovativo di Bazr: i tifosi potranno acquistare in tempo reale memorabilia e prodotti legati alle partite. «Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi» ha detto Simone Giacomini. COMUNICAZIONE E SPONSOR PER I GIOVANI - Negli ultimi mesi Bazr ha già siglato contratti di sponsorizzazione di eventi nazionali e internazionali, consolidando diverse partnership in ambito sportivo e nell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Una app e il calcio diventa interattivo