Un voto salva Ilaria Salis confermata l' immunità L' eurodeputata | Segnale positivo ho p

AGI - La commissione giuridica del Parlamento europeo ( Juri ) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all' eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I contrari sono stati 13 e i favorevoli 12. La votazione finale si terrà in plenaria nella prima settimana di ottobre. Reazioni legali al voto. "La commissione non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un processo giusto in Ungheria. È stata interpretata correttamente la normativa in tema di immunità parlamentare ". Lo ha detto l' avvocato Mauro Straini, legale italiano insieme al collega Eugenio Losco di Ilaria Salis, in merito al voto della commissione affari giuridici dell' Europarlamento che ha bocciato la richiesta di revoca dell'immunità all' eurodeputata di Avs. 🔗 Leggi su Agi.it
