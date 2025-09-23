Un supervisore degli alberi per monitorare stabilità e salute
Palazzo dei Priori rafforza il controllo sulle proprie alberature con un incarico professionale. Tramite determina il dottore forestale Rocco Sgherzi è stato nominato direttore operativo, figura destinata a supportare tecnicamente le attività di monitoraggio e valutazione della stabilità degli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
«Entro la fine dell'anno avremo completato la posa degli alberi, abbiamo dato priorità a questa urgenza dopo anni di ritardi. Nel 2026 passeremo alla realizzazione del parcheggio che contiamo di concludere entro un anno»