Un supervisore degli alberi per monitorare stabilità e salute

Palazzo dei Priori rafforza il controllo sulle proprie alberature con un incarico professionale. Tramite determina il dottore forestale Rocco Sgherzi è stato nominato direttore operativo, figura destinata a supportare tecnicamente le attività di monitoraggio e valutazione della stabilità degli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

