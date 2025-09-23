Un ricercato è stato arrestato a Imola

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 53 anni, originario di Napoli, è stato arrestato a Imola nel pomeriggio dello scorso venerdì 19 settembre. L’uomo doveva scontare oltre 22 mesi di detenzione per diversi reati.Come riferisce la polizia locale del Nuovo circondario Imolese, il 53enne si trovava all’incrocio tra via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricercato - stato

Lecco, ricercato in tutta Europa per guida in stato di ebbrezza: arrestato clochard rumeno

Latitante arrestato a Brescia, era ricercato da oltre 3 anni: in quale zona e come è stato catturato

Latitante ricercato in tutta Europa arrestato a Sirmione, così è stato catturato in un hotel

Spaccio a Genova, arrestato uno dei principali fornitori di droga del centro storico: era ricercato da 3 anni; Se Putin o Netanyahu vengono in Italia vanno arrestati senza se e senza ma; Il bilancio della ferroviaria per l’anno 2022.

ricercato 232 stato arrestatoRicercato internazionale arrestato a Verona: tradito dal cane affacciato al finestrino dell'auto - Si tratta di un cittadino romeno, di 42 anni, su cui pendeva un mandato di arresto europeo ... Lo riporta leggo.it

Ricercato internazionale arrestato in corso Porta Nuova: il 42enne romeno tradito dal cane molosso VIDEO - Un 42enne ricercato a livello internazionale &#232; stato arrestato a Verona in corso Porta Nuova. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ricercato 232 Stato Arrestato