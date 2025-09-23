Un presidio di prossimità per il Cep | nasce il nuovo distaccamento di Polizia Locale
Questa mattina al quartiere CEP è stato inaugurato il nuovo distaccamento della Polizia Locale, una struttura nata per rafforzare il rapporto fra cittadini e istituzioni, migliorare la sicurezza quotidiana e garantire un controllo più capillare del territorio.Operativo con una squadra di 12 unità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: presidio - prossimit
“La farmacia italiana e pugliese è sempre più presidio sociosanitario. La loro prossimità e il rapporto fiduciario farmacista-cittadino, ne fanno uno strumento essenziale nelle campagne di prevenzione". Vito Novielli, Pres. Federfarma Bari/ Puglia #VaccinarsiIn - X Vai su X
SANITA' | Inaugurato il Centro Dialisi di Mesoraca: un presidio di prossimità per il territorio https://gazzettadelsud.it/?p=2101012 - facebook.com Vai su Facebook
Birra, da un presidio Slow food in Liguria nasce quella all’aglio nero - Svelata oggi, in anteprima alla 265esima edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico, la prima birra artigianale realizzata con aglio ... Da notizie.tiscali.it