Un presidio di prossimità per il Cep | nasce il nuovo distaccamento di Polizia Locale

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al quartiere CEP è stato inaugurato il nuovo distaccamento della Polizia Locale, una struttura nata per rafforzare il rapporto fra cittadini e istituzioni, migliorare la sicurezza quotidiana e garantire un controllo più capillare del territorio.Operativo con una squadra di 12 unità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidio - prossimit

