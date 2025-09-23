Un Posto al Sole l’omaggio commovente a Giancarlo Siani | cosa accadrà stasera?
Un posto al Sole, la popolare soap di Rai 3 non è nuova a riflessioni su importanti temi sociali e storici. E questa sera, giorno del quarantesimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, giornalista d’inchiesta ucciso dalla camorra, gli renderà omaggio con una puntata speciale. Tra le guest star, infatti, ci sarà Paolo Siani, fratello del reporter assassinato il 23 settembre del 1985, che interpreta sé stesso. Chiamato come ospite nella trasmissione radiofonica di Michele Saviani (Alberto Rossi), Siani parlerà dell’esperienza del fratello e di quanto il suo esempio sia ancora oggi forte. Il gioco di specchi è alquanto particolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
#unpostoalsolse Cosa succede la prossima settimana a Un posto al sole? Ecco le trame!#trame - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole Anticipazioni 4 agosto 2025: Gianluca è tornato ma qualcosa non va! - Rivedremo il giovane Palladini nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 agosto 2025, alle ore 20. Si legge su comingsoon.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 27 agosto: Niko vuole fare la grande proposta a Manuela - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Riporta movieplayer.it