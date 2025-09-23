Un Posto al Sole l’omaggio commovente a Giancarlo Siani | cosa accadrà stasera?

Un posto al Sole, la popolare soap di Rai 3 non è nuova a riflessioni su importanti temi sociali e storici. E questa sera, giorno del quarantesimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, giornalista d’inchiesta ucciso dalla camorra, gli renderà omaggio con una puntata speciale. Tra le guest star, infatti, ci sarà Paolo Siani, fratello del reporter assassinato il 23 settembre del 1985, che interpreta sé stesso. Chiamato come ospite nella trasmissione radiofonica di Michele Saviani (Alberto Rossi), Siani parlerà dell’esperienza del fratello e di quanto il suo esempio sia ancora oggi forte. Il gioco di specchi è alquanto particolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

