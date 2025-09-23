Un ponte tra Valdichiana e Florida. Venti studenti partono per gli Usa per uno scambio culturale.

Un ponte culturale che unisce la Valdichiana alla Florida. Dopo la firma del "Patto di Amicizia" siglato nel 2019 tra l’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino e la direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach, il progetto di interscambio si rafforza con il coinvolgimento diretto dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Giovanni da Castiglione". Domani, infatti, una ventina di studenti partiranno alla volta degli Stati Uniti accompagnati dai loro professori e dal dirigente scolastico Sauro Tavarnesi. Per una settimana vivranno un’esperienza che va oltre il viaggio di studio: saranno ospitati dalle famiglie americane,Un capitale che, attraverso esperienze di questo tipo, si arricchisce di conoscenze, relazioni e valori universali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

