Un Ponte di Storie 2025 un piccolo festival letterario per scoprire la Meraviglia

Stupirsi di quanto ci circonda e crescere, nonostante i tempi bui. È con questo intento che Ponte in Valtellina si prepara ad accogliere l’ottava edizione di “Un Ponte di Storie", il “piccolo festival letterario per bambini e ragazzi” che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it