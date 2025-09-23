Un Ponte di Storie 2025 un piccolo festival letterario per scoprire la Meraviglia

Stupirsi di quanto ci circonda e crescere, nonostante i tempi bui. È con questo intento che Ponte in Valtellina si prepara ad accogliere l’ottava edizione di “Un Ponte di Storie", il “piccolo festival letterario per bambini e ragazzi” che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Racconti del passato in un podcast. Aneddoti, storie e curiosità: "Un ponte tra giovani e anziani"

Un Ponte di Storie 2025, un "piccolo" festival letterario per scoprire la Meraviglia

