Riparte ‘Con le mani in pasta’, il mini corso di cucina organizzato dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio. Il nuovo appuntamento con l’edizione autunnale è per domani presso un noto pastificio nel centro storico di Cesena. Tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e alla fine creare un’opera d’arte che chiede solo di essere gustata: il corso svela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi, destinata sia mani già esperte, desiderose di approfondire i segreti dell’arte culinaria di Romagna, sia a principianti che si vogliano accostare per la prima volta alle tecniche di preparazione e cottura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un pomeriggio ’Con le mani in pasta’