un orto terapeutico per ragazzi giovani dai 13 ai 20 anni potranno acquisire competenze

Un orto che diventa occasione di cura, inclusione e crescita per i più giovani. È questa l’anima di "ColtivAzioni – Il terreno della crescita", il nuovo progetto promosso dall’associazione Coriandoli a Colori APS di San Giovanni Valdarno, realtà impegnata nel sostegno di ragazzi e ragazze, con un focus sulla dispersione scolastica. L’iniziativa prevede la creazione di un orto terapeutico come strumento educativo e sociale. Attraverso la coltivazione della terra, i giovani dai 13 ai 20 anni potranno acquisire competenze pratiche legate all’agricoltura e alla cura dell’ambiente, ma anche sviluppare senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo e fiducia in sé stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'antico orto dei frati de La Verna restaurato con uno spazio per i più piccoli - L'obiettivo è aiutare le giovani generazioni ad avvicinarsi alla cura dell’ambiente e alla conoscenza di piante autoctone, quelle che nei secoli hanno supportato il territorio. Come scrive msn.com