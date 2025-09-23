Un nuovo umanesimo Dai nostri campi all’impresa la rivoluzione è servita

Bologna, Cesena, Firenze, Alberese e ora Modena. Agrofutura ha raccontato non solo cosa c’è dietro e oltre i nostri campi, le nostre imprese, la coltivazione, la domesticazione, l’allevamento, la trasformazione, la scienza, il gusto. Ha raccontato soprattutto le persone, proiettando su un settore florido (e anche un po’ di moda) come quello dell’agrofood una luce diversa dal solito. Quella tecnica? Sì, ma c’è altro. Quella mediatica? Sì, ma c’è altro. Quella umana. Parliamo di umanità, humanitas alla latina: il riconoscersi l’uno negli altri, l’essere una comunità, un collettivo, un mondo. Modena e la tappa odierna rappresentano il volto più vero di questa humanitas: sotto la Ghirlandina si muove una comunità coesa che ha sempre parlato una lingua comune, quella del cibo e della valorizzazione del territorio, ma che ha saputo proprio grazie a questa grammatica particolare riuscire a emergere nel mondo con le diversità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo umanesimo. Dai nostri campi all’impresa la rivoluzione è servita

