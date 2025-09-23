Si fa spesso abuso dell’aggettivo “storica” per descrivere una giornata, un’elezione, perfino una partita di calcio. Ma ciò che è successo lunedì 22 settembre è davvero “storico”. 1. Torneremo e saremo milioni. Innanzitutto per la fotografia. Uno sciopero generale convocato dall’Usb e che ha permesso a centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici di incrociare le braccia. Un milione di persone nelle piazze in tutta Italia. Una marea che ha straripato ogni possibile argine, con una forte presenza giovanile. I numeri in politica contano. Ed è stato bello contarsi e non riuscire a mettere un punto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un milione in piazza per la Palestina: perché questo sciopero generale ha fatto la storia