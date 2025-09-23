Un mese fa onda d’odio contro ’Saffichiamo’

La nostra provincia, così come tante città d’Italia, purtroppo non è nuova a ‘ondate’ anche violente di omofobia. Poco più di un mese fa gli haters avevano attaccato duramente Arcigay Modena per l’iniziativa ‘Saffichiamo’, "forum lesbico, politico aggregativo e ludico-ricreativo" in programma l’8 e il 9 novembre in città. "Sporcaccione, serve il lanciafiamme", questa una delle frasi. E ancora: "Ecco come l’Europa corrotta e guerrafondaia usa il soldi dei cittadini, vergogna. Perché non lo organizzate a La Mecca? Potete fare quello che vi pare basta che non entrate nelle scuole e asili.". Erano questi alcuni dei tantissimi commenti d’odio, lesbofobici, sessisti, misogini postati a tempo record, rispetto all’uscita dell’annuncio dell’iniziativa sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

