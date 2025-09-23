Un martedì di mostre arte e teatro | gli eventi di oggi

Ecco gli eventi di oggi, martedì 23 settembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: marted - mostre

Lunedì 15 e martedì 16 settembre i musei della città universitaria saranno eccezionalmente aperti con mostre, inaugurazioni, visite guidate e laboratori ludico didattici per tutti. Scoprite il nostro programma sul sito web del Polo museale. Vi aspettiamo #museis - facebook.com Vai su Facebook

Italia, mostre d’arte: le più interessanti del 2024 - Il 2024 è un anno ricco di appuntamenti dedicati all’arte: in tutta Italia sono in programma numerose mostre di grande rilievo che faranno la gioia degli appassionati di pittura e scultura, con ... Scrive tgcom24.mediaset.it

Gospel, concerti, mostre, teatro, in arrivo il Natale Auditorium - Un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre ... ansa.it scrive